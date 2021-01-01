Собственное производство

Фабрика мебели SKDESIGN находится в Санкт-Петербурге. На площади свыше 5000 м2 для вас работают более 300 человек. Без компромиссов подходим к качеству и выбору материалов. Массив дуба, фанера березы, натуральный шпон, премиальные высокоэластичные пены, стойкие к износу ткани — долговечность кроется в деталях. Процессы, требующие точности, автоматизированы. Наши мастера вкладывают в каждый предмет мебели душевное тепло и долю уникальной неповторимости — в лучших традициях мебельных фабрик Европы и Скандинавии.