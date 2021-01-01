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    Идеи для интерьераПортфолио
    Идеи для интерьеров 12 Все идеи
    Собственное производство
    Фабрика мебели SKDESIGN находится в Санкт-Петербурге. На площади свыше 5000 м2 для вас работают более 300 человек. Без компромиссов подходим к качеству и выбору материалов. Массив дуба, фанера березы, натуральный шпон, премиальные высокоэластичные пены, стойкие к износу ткани — долговечность кроется в деталях. Процессы, требующие точности, автоматизированы. Наши мастера вкладывают в каждый предмет мебели душевное тепло и долю уникальной неповторимости — в лучших традициях мебельных фабрик Европы и Скандинавии.
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    Проекты с мебелью от SKDESIGN16
    Проект небольшой светлой квартиры для девушки-психолога
    Проект небольшой светлой квартиры для девушки-психолога
    Светлая московская квартира для молодой семьи с ребенком
    Светлая московская квартира для молодой семьи с ребенком
    Квартира для сдачи в аренду в ЖК «Парк легенд»
    Квартира для сдачи в аренду в ЖК «Парк легенд»
    Диван Scott в детской комнате
    Диван Scott в детской комнате
    Диван и кровать в проекте детской комнаты от студии 2/A
    Диван и кровать в проекте детской комнаты от студии 2/A
    Угловой диван Orson и пуф Minion для частного дома в Подмосковье
    Угловой диван Orson и пуф Minion для частного дома в Подмосковье
    Комплект мебели SK Design для квартиры в ЖК LEGENDA Комендантского
    Комплект мебели SK Design для квартиры в ЖК LEGENDA Комендантского
    Диван Cubus – центр притяжения в современной московской квартире
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    Диван Scott ST 200 см в проекте кухни-гостиной от студии Rocaille
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    Разнообразие предметов мебели от SK Design для проекта дизайнера Анны Седых
    Разнообразие предметов мебели от SK Design для проекта дизайнера Анны Седых
    Диван Mendini — герой квартиры в скандинавском стиле
    Диван Mendini — герой квартиры в скандинавском стиле
    Кровать Stella в интерьере спальни от AA Studio
    Кровать Stella в интерьере спальни от AA Studio
    Диван Vittorio в программе Дачный ответ
    Диван Vittorio в программе Дачный ответ
    Трехместный диван в ЖК «Московский квартал»
    Трехместный диван в ЖК «Московский квартал»
    Мягкая и корпусная мебель в F12 Apartments
    Мягкая и корпусная мебель в F12 Apartments
    Раскладные диваны для Lifehack Apart
    Раскладные диваны для Lifehack Apart
    Информация размещенная на настоящем сайте не является публичной офертой. Условия сотрудничества с каждым клиентом согласовываются в индивидуальном порядке и закрепляются в соответствующем договоре купли-продажи.
    © ООО «СК ДИЗАЙН РИТЕЙЛ», 2021
    Привлекательный работодатель
    Информация размещенная на настоящем сайте не является публичной офертой. Условия сотрудничества с каждым клиентом согласовываются в индивидуальном порядке и закрепляются в соответствующем договоре купли-продажи.