Фабрика мебели SKDESIGN находится в Санкт-Петербурге. На площади свыше 5000 м2 для вас работают более 300 человек. Без компромиссов подходим к качеству и выбору материалов. Массив дуба, фанера березы, натуральный шпон, премиальные высокоэластичные пены, стойкие к износу ткани — долговечность кроется в деталях. Процессы, требующие точности, автоматизированы. Наши мастера вкладывают в каждый предмет мебели душевное тепло и долю уникальной неповторимости — в лучших традициях мебельных фабрик Европы и Скандинавии.
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Информация размещенная на настоящем сайте не является публичной офертой. Условия сотрудничества с каждым клиентом согласовываются в индивидуальном порядке и закрепляются в соответствующем договоре купли-продажи.
Информация размещенная на настоящем сайте не является публичной офертой. Условия сотрудничества с каждым клиентом согласовываются в индивидуальном порядке и закрепляются в соответствующем договоре купли-продажи.